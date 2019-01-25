美陸較勁 台灣先占好位置
新聞透視美陸兩大國，在2019開春，就在台海周邊較勁。在東岸太平洋海域，大陸軍機遠海長訓這星期已操演2次，大陸海軍3艘軍艦，昨天也經過東部海域；而美2艘軍艦則是走西岸，穿過台灣海峽。兩個大國針鋒相對，預示著台海軍事最新形勢變化，風雲密布。
先說美艦，過去一年也難得走一回，今年才元月，就急著先穿一趟台海，如果再加上去年九合一大選前，在10月和11月已走2趟，在如此密集的時間，已穿越台海3次，擺明了是對大陸展示軍威。
無人機操演 監控兩強
同樣地，中共在九合一大選前，停了半年的遠海長訓，於去年12月立即恢復，而且還是海空聯訓操演，才過沒多久，趕在農曆春節前，這周又做了2次。大陸前往亞丁灣巡弋的3艘軍艦，也是急著在春節前返航，通過印度洋與西太平洋。固然讓解放軍官兵過年是個理由，但陸美在台海與西太平洋互別苗頭，已是雙方戰略態勢。
危險平衡 防擦槍走火
至於我海軍的無人機操演，是半個多月前就規畫，卻剛好碰到美陸在台海周遭海空域較勁；不過，海軍派2艘軍艦在東部外海支援，真正的用意即是先占好位置，監控美陸軍艦動態。
台灣海峽情勢出現變化，是在去年，一是大陸開始派艦例行巡弋，一是美艦以自由航行為由，多次穿越，使得平靜多年的台海，熱鬧起來。目前為止，美陸台軍艦在台灣海峽行動，都相當克制，照著規矩來，但若任何一方採取冒進挑釁作為，台海就會捲起紛爭。
美艦穿越台海，有其政治象徵意義，代表其支持台海安全立場，但也有人擔憂，美陸在南海軍事互槓，現又搬到台海較勁，並非好事，極易擦槍走火。萬一美艦或陸艦，一方做出挑釁動作，如陸艦為了逼美艦，藉機越過中線，美方想挑起台海緊張情勢，也可能做出誘使陸艦非得反應的動作，再加上明年又是總統大選年，台海勢必起風雲。
(中國時報)
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