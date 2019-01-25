南海前哨 永暑礁機場港口首曝光
大陸近年積極在南海島礁軍事化建設，尤其以永暑礁最受關注。大陸軍媒《解放軍報》近日發布最新高清全景圖，公開永暑礁機場、港口、建築群和綠化帶等各項設施。
《解放軍報》官方微博「軍報記者」近日發布一組盤點大陸各地部隊風光圖片。其中一張是官方首次公開南沙群島永暑礁各種工程建設的高清全景圖片，風光旖旎。
參考消息網報導，美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）2016年研究報告曾標示中共在永暑礁的各種基礎設施圖片，當時已有3000米跑道及配屬滑行道、多個固定機庫及可容納大型船舶停靠的港灣。估計填海後總面積近2.7平方公里，最長處約長3.75公里。
這次公布圖片顯示，永暑礁已建有可供大型軍機起降的機場設施、可供大型船舶停泊的港口設施、供居住和工作的建築群，還在機場跑道附近等處設立綠化帶。
永暑礁是永暑礁西南礁盤上的人工島。2014年8月至2015年4月完成永暑礁西南陸域（低潮時出水的陸域為「礁陸」）上的吹沙填海作業，建有機場、醫院等。永暑礁也是大陸在南沙最大的物資集散中心。
1987年3月，聯合國教科文組織會議決定，由大陸在南沙群島建立第74號海洋觀察站。
1988年，大陸選定永暑礁作為教科文組織海洋觀察站即南沙永暑礁觀測站，立有主權碑，並分別在這一海域的5個礁盤上建立鋼筋水泥基座的10座航標燈。塔身採用玻璃鋼，塔高7米、直徑1.8米。
(中國時報)
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