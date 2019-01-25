關島殺手秀肌肉 四大絕招
大陸觀察者網24日分析，國際局勢風起雲湧，大陸央視軍事報導23日首次展示「關島殺手」東風-26型彈道導彈發射畫面，「秀肌肉」態勢明顯。從2018年起，央視對於火箭軍戰略力量報導遽增，幾周以來更相繼公開東風-31A洲際導彈發射陣地、東風-5A/B洲際彈道「地下長城」和類比發射流程等。
觀察者網稱，除了發射畫面，節目也罕見展示東風-26型彈道導彈吊裝、彈體細節、發射室細節和駕駛室細節等。
報導稱，這枚導彈是駐紮河南某火箭軍導彈旅所發射。在去年末，全旅千人百車移防到西北大漠內蒙古駐訓兩個月。這是機動導彈部隊常態化訓練之一，從2017年起，已多次全旅移防大漠陌生地域駐訓。
報導指出，東風-26是大陸新一代中遠端彈道導彈，最早於2017年閱兵中亮相，並於去年4月正式服役。具備四大特點：一是具備完全自主智慧財產權；二是戰鬥部核常兼備，既可遂行快速「核反擊」任務，也可遂行常規中遠程精確打擊任務；三是打擊目標陸海兼備，具備對陸上重要目標和海上大中型艦船精確打擊能力；四是融合多項新技術，資訊化水準高。
報導表示，外媒稱東風-26為「關島殺手」，主要是它射程遠，精度高，具有一定戰略威懾能力。大量列裝後，打擊範圍已涵蓋關島，讓美軍關島基地B-2「幽靈」隱形戰略轟炸機須考慮被打擊問題。
此前報導畫面中，該旅列裝了18枚彈道導彈。已超出美國空軍情報中心（NASIC）2017年底報告大陸只有16枚東風-26彈道導彈的數字。
(中國時報)
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