全家人團圓時刻 小英邀陸配齊過年

2019年01月25日 04:11 中國時報 林勁傑／台北報導

蔡英文總統昨特別與大陸新住民及其子女在海基會一同用餐，提前歡度春節。蔡英文表示，過年是全家人團圓的時刻，兩岸關係最重要的就是民間交流，每位新住民都是兩岸交流主角；政府優先關注姊妹們權益，就是讓大陸新住民在台灣也有家的感覺。

「關懷陸配親子春節活動」昨在海基會公亮廳舉行，還邀請關懷兩岸婚姻家庭與陸配團體幹部連同10餘位大陸新住民子女共約40人提前過節，陸委會主委陳明通與會。

蔡英文致詞時說，過年是一年裡面最溫暖、最熱鬧的節日，也是全家人團圓的時刻，特地與新住民姊妹們一起相聚，提前過節。「海基會就是各位的娘家！」蔡英文強調，政府的目標是讓大陸新住民在台灣有家的感覺，不只在對岸有娘家、來到台灣也有娘家；她請大家有問題一定要反映，政府會全力協助解決。

蔡英文指出，兩岸關係最重要的是民間交流，海基會負有最重要責任，新住民姊妹是兩岸民間交流主角，大家的權益是政府優先關注的事。這幾年無論是法令修改或政策推動、工作權益或親屬來台探親，政府都做了改進，再次感謝大家在台灣落地生根，在許多產業、家庭扮演重要角色，也讓社會越來越豐富多元。

(中國時報)