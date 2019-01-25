加駐陸大使表態 孟晚舟可據理反對引渡

2019年01月25日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國司法部證實至遲將在30日正式提出引渡大陸華為財務長孟晚舟，事涉陸美兩國科技競爭、貿易戰，全球關注。加拿大駐陸大使麥家廉（John McCallum）日前指出，孟晚舟有「強有力的論據」反對被引渡到美國，原因之一是美國總統川普已將此案政治化。這是加國官員迄今對孟可能不會被引渡到美國的最明確表態。

加拿大廣播公司報導，川普此前表示，如果符合美國國家安全利益或有助於與大陸達成貿易協定，有可能介入孟晚舟案。加拿大外長當時迅速警告華府不要將引渡案件政治化。

麥家廉還說：「加拿大沒有（像美國那樣）參與這些對伊朗的制裁。因此，我認為她（孟晚舟）可以在法官面前提出一些強有力的論據」。

麥家廉認為，解決此案可能選項有三：一是引渡孟晚舟，但這「不會是個快樂結局，而且將費時數年」，因她可能聲明異議；二是兩國達成和解，美國放棄引渡要求；三是由加拿大法院以美方要求毫無依據為由，開釋孟晚舟。

據悉，68歲的麥家廉曾任自由黨政府閣員，以心直口快引發新聞話題著稱。路透社認為，麥家廉上述言論，是加拿大官員迄今最明確的表態，表明孟晚舟可能不會被引渡到美國。但這些言論可能令加拿大政府尷尬。因為加國政府一直聲稱，基於司法獨立，政府不能干預此案。

「香港01」報導，麥家廉談及孟晚舟事件時提到：「我知道習近平對此非常憤怒，因此其他中國官員亦有同樣立場。」他稱不知道原因為何，猜測是因華為並不是普通公司，而是國家龍頭企業。

(中國時報)