酒駕男撞翻小黃 毀3個家庭

2019年01月25日 04:11 中國時報 林欣儀 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

劉姓運將（左）與妻子（右）出遊合照。（張妍溱翻攝）

賴姓單親父親前天深夜駕駛廂型車，疑因超速闖紅燈，撞翻劉姓運將的計程車，造成劉及車內2名乘客死亡，賴則重傷插管治療，警方對賴抽血，換算酒測值高達1.39。劉姓運將妻子悲慟地說，家裡經濟環境不好，丈夫中午才洗腎，晚上又趕著開車賺錢，痛罵酒駕毀了3個家庭，真的很可惡！

洗完腎跑車 運將遇死劫

警方調查，41歲的賴男是某五金公司送貨人員，前晚疑和朋友聚餐後，準備回父母家接小孩時，在行經台中大里區國光路一段、環中東路七段，衝撞65歲劉姓男子的計程車，計程車翻滾數圈、還擦撞羅姓男子的休旅車，以倒栽蔥方式停在路口，物品散落一地、血跡斑斑。

消防局獲報，以破壞器材救出受困車內的劉姓運將及3名乘客，其中3人已無生命跡象，53歲李男、54歲陳男被送到醫院頭骨破裂，急救仍不治；賴則顱內出血，在加護病房救治。至於計程車另名46歲劉姓乘客因心臟血管受損，經開刀後，目前在加護病房觀察。

休旅車駕駛羅男說，當時他在停等紅燈，號誌剛轉綠燈、車子才剛起步，就見到右側有輛車疾駛過來，接著就自己車子被撞，慶幸一旁的妻子僅有臉部些微受傷。

單親爸闖禍 酒測值1.39

警方連絡賴男家屬到場，賴的家人說，賴是單親爸爸、育有2個孩子，平常很少喝酒，對於車禍發生經過、賴男腦中空白，仍不敢告訴他釀成大禍，但先代向死者家屬致歉。

劉姓運將妻子說，與丈夫結婚37年，育有1子，原本做小吃攤，因生意不好，7年前丈夫改開計程車，近年不景氣，月收僅2萬多元，還要負擔房租1萬多及生活開銷。她悲慟指出，丈夫洗腎已5年，當天中午才洗腎，返家休息不久，晚間先載她到醫院探視小叔，之後又開車賺錢，如今真不知要如何生活下去。

3友酒後共乘 竟遭橫禍

另3名乘客家屬透露，陳、李及受重傷的劉男是客戶朋友關係，平常他們都開車上班，事發當晚，可能因談生意、餐敘間喝了點酒，基於安全才搭計程車，且因都住大里，正好共乘，沒想到，竟被酒駕者撞死。

陳的妻子說，當天下午，丈夫還在公司泡茶，之後出去談生意，半夜就接到通知丈夫被撞死；李則是烤漆廠老闆，他女兒說，父親與友人談生意聚餐，沒想到遇死劫。

檢警24日傍晚進行相驗，法醫也抽取死者血液，將化驗釐清案情。

(中國時報)