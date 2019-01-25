酒駕撞死人 可依殺人罪判刑
台中市又發生酒駕死亡車禍，對於是否針對酒駕車禍致死修法以殺人罪論處一事，法務部長蔡清祥昨表示，目前沒有這方面的規畫，因為如果有不確定的殺人故意，本來就可以依殺人罪判刑，同時，刑法185-3條對於不能安全駕駛肇事造成死亡或重傷，本就有加重刑責的規定。
面對酒駕肇事的死亡車禍層出不窮，社會有修法依殺人罪論處酒駕犯的呼聲。法務部研究發現，酒駕肇事造成死亡的，檢察機關有曾依殺人罪起訴的案例，但到了法院被「變更起訴法條」，仍改依過失致死判決。
南韓2018年9月一名酒駕車禍被害死者尹昌浩，他的友人因酒駕事故的發生在總統府網站請願，要求加重懲罰，南韓於是修訂「特殊犯罪加重處罰法」，對酒駕致死量刑標準由現行1年以上有期徒刑，提高到3年以上有期徒刑，最高可處無期徒刑；酒駕致傷也提高到1年至15年有期徒刑，經南韓國會在去年11月29日以近全數同意通過，因此被稱為「尹昌浩法」。
蔡清祥說，酒駕犯若有不確定的殺人故意，本就可依殺人罪判刑，同時，2018年6月30日修法完成的刑法185-3條飲酒或服用毒品、麻醉藥品致不能安全駕駛，致人於死者處3年以上、10年以下徒刑，致重傷者則有1到7年的有徒刑，刑責已經不輕，如果修訂專法，可能在刑度上未必會比現行法來得重。
(中國時報)
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