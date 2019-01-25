比特犬咬死浪浪被捕 飼主送辦
「真沒天良！」陳姓男子去年5月放任飼養的比特犬在街上攻擊其他犬隻，未料，本月22日，陳又任由比特犬攻擊咬死一隻流浪犬「浪浪」，甚至被民眾發現陳當下還冷笑，毫無憐憫之心，經網友肉搜出陳男住處前往堵人抗議。基隆市動保所將比特犬「逮捕」送入寵物銀行，並依動保法將陳男送辦。
陳因放任比特犬攻擊黑色流浪狗，遭開罰3萬元，不僅鬧上新聞，還惹網紅「館長」陳之漢在臉書炮轟陳「真他媽垃圾」，要求進行人狗「單挑」對決。但陳未記取教訓，再度放任比特犬出來攻擊無辜浪浪，引發撻伐。
陳姓網友PO文表示，22日下午，中正路巷口走廊出現1名飼養比特犬的飼主，不把狗帶好，放任比特犬虐殺流浪狗，事後竟還面帶微笑。目擊民眾指出，當下旁人見狀趕緊上前救援，拿棍子及安全帽要驅趕比特犬，最後比特犬主人才把狗拉走，但流浪狗早已血流滿面，奄奄一息。
有其他民眾說，飼主事後有拿衛生紙擦拭流浪狗，接著搭計程車送流浪狗就醫，只不過當時牠的耳朵都快掉下來了，令人痛心。但也有鄰居表示，飼主沒把比特犬管好，有次她帶著孩子外出被狗嚇到，差點出車禍，大家都人心惶惶，「飼主太惡劣！」。
畫面被PO上網後，網友群情激憤，肉搜出飼主，甚至到飼主家樓下堵人，更在樓梯牆壁上噴漆寫上「殺狗的死人渣」等字，要求私刑正義。
動保所初步調查，陳姓飼主辯稱因家中施工，一開門比特犬就衝出家門，追上去後，發現比特犬已咬住流浪狗頸部，動保所昨將比特犬逮捕送入寵物銀行「收押」，而飼主違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。
(中國時報)
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