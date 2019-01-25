鄭惠中呼巴掌 新黨批綠兩套標準

2019年01月25日 04:11 中國時報 季節 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

掌摑文化部長鄭麗君的資深藝人鄭惠中，昨在新黨和律師陪同下開記者會，新黨質疑，鄭惠中立即被限制住居、被社會譴責，為何民進黨民代就可以打人卻沒事，難道打人是民進黨的專利、權利嗎？

新黨發言人王炳忠指出，鄭已為動手道歉，但民進黨人過往一再動用暴力，包括王定宇、邱議瑩、蘇震清、趙天麟等，乃至於民進黨支持太陽花，都沒有道過歉。民進黨應先把這些人押出來道歉，否則等於默認立委、民進黨可以打人，小老百姓打人就要被社會公審。

鄭的委託律師陳麗玲表示，地檢署聲稱此案可能涉及妨礙公務，但妨礙公務是對公務員依法執行公務時施行強暴脅迫，鄭麗君在私人餐廳敬酒，是依據哪條法律在執行公務？北檢應說明清楚，否則貿然限制住居就是侵害人權。

此外，陳麗玲說限制住居是怕當事人潛逃，但鄭惠中一開始就主動去法院到案，何來逃亡之虞？陳麗玲指出，檢察官要鄭惠中以5萬元交保，鄭惠中表示沒有錢，就被限制住居，如此作法有違比例原則。

關於媒體宣稱鄭惠中住在6、7000萬元豪宅，陳麗玲指出，鄭惠中與別人合租30年房子，30多坪只住5坪，何來豪宅之說？而鄭惠中是新黨黨員，沒加入過統促黨。

台北地檢署昨晚表示，全案是由北市大安警分局移送，非剪報分案，鄭惠中是否涉及妨害公務仍在釐清，為保全後續偵查程序，所以對鄭惠中限制住居。

(中國時報)