風槍奪命 3歲女童死於氣體栓塞
3歲女童遭風槍奪命，檢警昨解剖複驗，證實死因為「氣體栓塞」，但傷勢如何造成，須待法醫研究所解剖報告出爐，才能釐清確切死因。女童母親則在臉書發千字文宣泄心情，呼籲大眾「不要私刑一個愛小孩的父親」，也希望來世再續母女情。
檢警昨花了3個多小時進行解剖，檢方指出，根據女童外傷及內傷，目前唯一能確認的部分為「氣體栓塞」，至於是否為新傷勢或有「外力介入」等，強調偵查不公開。
檢方指出，未來將傳喚鄺男說明，比對供詞，不會以被告的說法為唯一依據，同時會檢視監視器畫面及相關事證，將蒐集對被告有利或不利的證據，以查明真相及釐清諸多疑點。
女童鄧姓母親昨到殯儀館不發一語，鄺男則未現身。鄧女在臉書發表1000多字文章訴說心情，並呼籲大眾，「不要去起底或私刑一個愛小孩的父親。」
鄧女提及，真的沒有一個父親會害小孩，「更何況小孩戶籍證件在我這邊，我們根本沒有要詐領保險金的可能」、「小孩靈魂表示願意再投胎讓我做女兒，我心裡也有安慰了」。
她強調，她與女童父親都是正派業務人員，希望老闆不要因此次意外開除她與生父；經過招魂後，心情已放下，雖然家人不諒解、捨不得，但「畢竟當事人是我們，寶貝真的是我們所有人的心肝寶貝跟小天使。」希望早日真相大白。
(中國時報)
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