翁震炘任北農老總 喊不怕備詢
台北農產公司24日下午舉行臨時董事會決定總經理人選，會議歷經2小時才結束，確認由農金局副局長翁震炘將接任總經理，翁震炘會後受訪，媒體詢問將來是否擔心進議會？翁震炘笑稱，「不會怕到議會備詢」，自己本來就是專業事務官，對議會非常熟悉，議員不清楚就講到讓他們明白。
春節蔬果供應 穩價有信心
北農新任總座人選備受關注，前總座吳音寧因拒絕至議會備詢引發爭議，翁震炘強調，這個早就已經講好，未來一定要前往議會備詢。翁震炘進一步指出，上任後當務之急是先把春節蔬果供應處理好，特別是節前需求量大，要讓台北市民過年的蔬果供應充足，過去在農糧署就是處理民生蔬果，有信心穩定價錢。
另外，去年吳音寧因春節休市問題引發關注，翁震炘特別澄清，今年休市已經安排好，就是休到初五，不會有放假太多天的問題。至於何時與台北市長柯文哲碰面？翁則說，10天內會完成就任程序，上任之後就會去拜訪。
資料未送董監事 遭疑草率
值得注意的是，開會中有董事不滿總經理人事案程序太過草率，會議才會一拖2小時，常董張永成表示，重要人事案應該要事前通知，也沒有把相關資料送給相關董監事，質疑，「大家都知道董事長要卸任了，哪有要卸任董事長在聘總經理的？」
北市副市長、北農董事長彭振聲也坦承，程序上的確有點太急，「當時想說翁震炘本來就是常董，大家對他的學經歷都很清楚，可能太過便宜行事」，會議中已經向各常董抱歉，總經理人選最後也順利鼓掌通過。
(中國時報)
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