行政減量 新北停辦校務評鑑

2019年01月25日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北教育局宣布，國中小校務評鑑自109學年度下學期、高中職自109學年度上學期起停辦。（譚宇哲翻攝）

新北市教育局24日在國小校長會議中宣布，國中小校務評鑑自109學年度下學期、高中職自109學年度上學期起停辦，改以輔導支持系統協助各校辦學，免除教務人員無謂的負擔，達到「行政減量」的效益。新北市長侯友宜昨也出席會議，除了感謝在第一線為教育奉獻的校長們，也逐一發紅包祝大家新年快樂。

免除教務負擔 發展特色

校務評鑑各校約5年1次，評鑑項目包括「校長領導與董事會經營」、「行政管理」、「課程」、「教學與評量」、「教師專業發展」、「學生事務」、「學生輔導」、「校園營造」、「社群關係」、「績效表現」等10項，後雖精簡為7項，但仍需統整4年多的龐大資料，令教育行政人員苦不堪言。

為達成行政減量，教育局109學年度起停辦校務評鑑，改採輔導支持系統，由於各校平時即在校務行政系統填報教師進修、學生成績、工程修繕等評鑑所需的項目，故教育局日後將自行從校務行政系統中擷取相關資料，學校免填自評報告、免傳佐證資料。

輔導支持系統 協助辦學

至於輔導支持系統則係根據學校的各項指標，協助學校依據條件差異，創造個別品牌特色。

教育局長張明文表示，校務評鑑如同健康檢查，未來將朝向「無痛健檢」及「國際同步」二大方向轉型精進，借鏡國際先進國家作法，以資訊公開、關懷支持、科技導入、因校制宜、多元資訊及改進創新等6T為基礎，打造教育新模式。

資深林姓校長表示，畢竟校務評鑑是學校的健康檢查，也是對家長負責的展現，校務評鑑朝向個別化、行政減量、與國際接軌的轉型，學校樂觀其成，更有助於引導學校的辦學方向。

轉型精進 校方樂觀其成

板橋區林姓校長說，校務評鑑本質在幫助學校成長，過程中若能減輕行政負擔，轉型更能符合評鑑目的。

(中國時報)