大安溪生態公園 花億元綠化
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
監察院監察委員王幼玲、王美玉、陳師孟24日到苗栗縣政府舉行石虎生態保育推動情形會議，會後前往卓蘭鎮視察大安溪生態公園生態景觀改善工程，監委指出，鎮公所在工程計畫前期未做生態影響評估，敏感度不夠，鎮公所則回應，未來鎮內所有補助計畫、工程，皆會做好生態檢核，NPO溝通不足也會改善。
緩衝綠帶植樹造林
卓蘭鎮公所指出，大安溪生態公園生態景觀改善工程5日已報請竣工，公園工程僅保留園區入口與生態池的設計，其餘空地將針對後續生態補償造林計畫與台電合作，施作緩衝綠帶與植樹造林，共計種植1萬6000棵樹，王幼玲聽聞先前的改善工程與未來的植樹造林總經費高達1億，直呼「是天價！」
王幼玲表示，實地勘查後發現，公園還是留了不少能成為綠地的地方，幾個邊坡可以長草，如果從環保團體的立場來看，水泥設施仍偏多，但施工單位有誠意，減少了一些水泥設施，後續植樹與草皮的維護是否能養成，就十分重要。
承諾做好生態檢核
工程包商林育璋表示，後續造林計畫將請益動保團體與植栽專家，在縣府指導下施做緩衝綠帶，達到兩者均衡，針對園區裸露地部分，初期已撒上草種，陸續有發芽情形，待春節過後發芽頻率增高，搭配造林計畫，做好緩衝綠帶，增加園區林面空間，依據石虎協會給的5種樹種選擇，與主辦單位討論後，將依建議施種。
卓蘭鎮公所建設課長張志煌表示，初期計畫工程的確只注重行政程序，忽略與NPO的橫向溝通不足，鎮長詹錦章已指示所有部門，未來計畫所補助案、工程案皆須邀集生物、工程、景觀等專家學者及NPO充分溝通，並放大生態檢測，不光是石虎，包含兩棲類、哺乳類、鳥類等物種皆涵蓋其中，並兼顧農村生態、文化來永續經營。
(中國時報)
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