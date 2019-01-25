立委補選大咖助陣 沈王大對決

2019年01月25日 04:11 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市第5選區立委補選綠營候選人王義川（左三）邀基隆市長林右昌（左二）、前行政院長游錫堃（左四）一同掃街拜票，沿路受到民眾歡迎，爭取選票。（張妍溱翻攝）

台中市第5選區立委補選進入倒數計時，藍營候選人沈智慧24日找來新竹縣長楊文科陪車隊掃街；楊文科說，沈智慧是「催生中科的推手」，呼籲選民珍惜這位好立委；綠營候選人王義川Y則邀基隆市長林右昌、前行政院長游錫堃一同掃街拜票，爭取選民認同。

感謝力挺 竹科中科要攜手

楊文科說，在中科服務10年，發現沈不辭艱難協助中科創設、排紛解難，奠定如今中科蓬勃發展的基礎，沈是了解科技立法的專業立委。沈智慧表示，過去當立委時，當時中科創設在法案和預算部分，她全力相挺，和時任中科首任局長楊文科結下不解之緣。

沈智慧感謝楊文科支持力挺，她表示，竹科與中科是台灣經濟發展非常重要的兩個科技產業基地，也是台灣重要的科技城市，期待未來楊文科與盧秀燕能攜手合作，若她當選，也會在立法院繼續幫忙。

前市長林佳龍的子弟兵、綠營候選人王義川表示，民進黨有「不能輸」的壓力。雖是深藍選區，但他不畏戰，卸下局長光環，披上戰袍參選，對上有6屆立委資歷的沈智慧，此戰相當艱辛。

熱情打氣 努力有目共睹

游錫堃呼籲，總統蔡英文現目前努力營造台灣主體性，讓國際能見度更高，希望大家支持王義川，支持台灣成為正常國家。林右昌則說，掃街時發現民眾反應比預期熱烈，大家都叫得出王義川的名字，熱情為他打氣，王義川補選很認真，大家有目共睹。

立委補選前25、26日適逢大學學測，且農曆新年前夕，很多人先返鄉，投票率恐怕不高，熟悉地方選舉人士初估僅3成，但沈智慧、王義川都對自己選情有信心。

(中國時報)