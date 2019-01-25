不放棄 維冠災戶努力站起來

2019年01月25日 04:11 中國時報 曹婷婷 、 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

社會局長黃志中（左）探視維冠受災戶曹瑋瓴，致贈春節慰問金。（曹婷婷攝）

0206地震造成維冠大樓倒塌釀嚴重死傷將屆3年，台南市政府24日慰問李宗典、洪家益、曹瑋瓴、陳翊庭，受災戶3年來克服身心受創，正向面對劇變與考驗，由於善款補助陸續結束，目前仍無法正常上班的洪家益盼市府協助提供工作，曹瑋瓴提到復康巴士補助也已截止，希望能延續。

身障副市長以同理心勉災民

副市長許育典、社會局長黃志中農曆年前訪視慰問李宗典、洪家益、曹瑋瓴和陳翊庭。在地震中活埋56小時截肢獲救的李宗典，一家8口剩他1人，至今仍常作噩夢，也很思念地震中逝去的母親。許育典以自身6歲被火車撞傷，左手部分截肢，同樣是身障者，鼓勵災戶走出傷痛，努力生活。

受困瓦礫堆被救出的洪家益，心跳一度停止20分鐘，幸運從鬼門關走一回，半年經歷20餘次手術，雙腿從大腿骨處全部截肢，至今，地震惡夢仍不時湧現腦海，他堅強說，「這已是不可改變的事實，只能努力轉念，把未來的路好好走完。」

受困53小時的曹瑋瓴獲救後，面臨至親7人離世，目前她租屋在永康一處透天厝居住，「一有地震就害怕」，地震陰影揮之不去，至今仍沒有勇氣回去維冠原址。曹瑋瓴經過漫長復健，已重回先前服務的壽險業，固定每天上午到醫院復健、下午工作，她樂觀以待，「我是很幸運的人，一定要更努力站起來」，她也以自身故事勉勵其他病友，「千萬不能放棄，有信心，一定可以站起來！」

前進校園分享勵志生命故事

許育典表示，政府會與災民一起到國中小講述生命故事，將他們努力生活正向力量傳開。至於重建中的維冠大樓預計2020年中下旬完工。社會局表示，震災發生迄今，除了利用善款幫助受災戶重建家園，還有補助購屋、協助媒合工作等事宜，並指派社工人員持續追蹤關懷。

(中國時報)