秀泰砸20億 打造超高樓影城
秀泰影城與高雄客運合作，狠砸逾20億在北高雄打造「超高樓」影城複合式商場，預計2021年第2季開幕。24日雙方舉行簽約儀式，業者坦言受到韓流激勵，投資信心滿滿，打算爭取全台第2個迪士尼授權影廳設點，同時創造1000個職缺，向北漂遊子招手。
攜手高雄客運 2021開幕
該案落腳於三塊厝商業區的十全、自立路口，為北高雄首座結合電影、購物、美食、親子育樂的新型態複合式商場。秀泰總經理廖偉銘指出，花5、6年時間找地，該處緊鄰高雄火車站，周邊人口密集度高，具有地利優勢與眾多消費人口。
廖偉銘透露，該投資案在韓國瑜上任後拍板定案，主因是觀察到，去年12月以來，高雄百貨零售、娛樂事業等營收數字激增，因此對投資高雄更具信心，預期年營業額上看20億，增加1000個就業機會，讓北漂青年返鄉就業，並優先錄用高雄人。
向北漂招手 創上千就業
廖偉銘表示，目前秀泰在台中有全台唯一一家迪士尼影廳，未來將爭取在高雄設第二處據點，希望最快花2年半把案子完成，完工啟用後將成為全台擁有最多座位數、最高規格影城複合式商場。
高雄客運執行董事鍾育霖指出，該案樓地板面積超過2萬坪，原則上打造25樓以上超高樓，雖然未來鄰近的大順路上有多家影城競爭，但樂觀其成，「越多人做越好，一起把餅做大」。
(中國時報)
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