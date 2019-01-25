蘇花改防塞車 大貨車階段性禁行

2019年01月25日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

長達九天的春節連假，蘇花改將面臨嚴苛的挑戰，對已開放行駛的大貨車部分，春節連續假期期間將有部分時段實施禁行的管制措施，公路總局第四區養護工程處也提醒，這次假期較長，預期出遊及收假車潮將集中在2月7日（大年初三）至2月10日（大年初六）4天以及假期倒數第二天（2月9日），蘇花路廊、國5各交流道、台9線礁溪北上路段等都將出現嚴重壅塞回堵。

四區工程處副處長劉世桐表示，為了讓蘇花改在春節假期發揮更大的紓解交通功能，已事先與地方業者聯繫協調，蘇花改禁行大貨車時段包括2月2日連續假日的第一天上午五時至下午1時、3日至5日上午7時至下午1時、連假最後兩天北上路段下午1時至5時都禁止大貨車通行。

公路總局宜蘭監理站表示，從2月1日0時起至2月10日24時止，共有14家業者86條國道客運路線配合提供優惠，平均優惠額度約為85折，在轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、台鐵及高鐵後轉乘在地客運或市區客運，民眾使用電子票證即可享有轉乘一段票或基本里程免費優惠。

為紓解國道5號的壅塞，國5北上「宜蘭-頭城」大客車通行路肩及主線儀控措施，大客車在尖峰時段平均約可節省30至40分鐘，台北區監理所也協調相關客運業者在春節連假期間台北往返宜蘭之班車，尖峰時間3至5分鐘發車，候車時間不會超過20分鐘。

此外，春節連續假期適逢武陵農場櫻花季（2月7日至27日），公路總局已與武陵農場等相關單位共同規畫，採用「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」4大疏運措施，提醒民眾櫻花季疏運期間連外道路中124線將實施高強度的交通管制，除已在場內預訂住宿的車輛憑通行證入場，其餘車輛一律禁止進入；未持通行證的遊客，可搭乘公共運輸上山賞櫻。

(中國時報)