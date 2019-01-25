揚棄形式主義 值得肯定

2019年01月25日 04:11 中國時報 譚宇哲

學校年年評鑑就算，還有每5年1次的校務評鑑，平白增添行政負擔，教育局長張明文願意正視基層聲音，打破「教育界大拜拜」舊制，這種揚棄形式主義的勇氣值得肯定，未來更應將節約下來的人力時間，透過精進的輔導機制，協助校務健全發展。

教育是百年大業，健全的校務發展需要每日每月不斷累積，教育主管機關每年都有學生輔導、校園環境、體育發展等項目的專案評鑑或檢核；5年1次的校務評鑑囊括了4年多評鑑的各項指標，行政人員卻必須半年前準備，早就被基層詬病。

每次到了校務評鑑當年，各校如臨大敵，校長忙著向市府、地方議員爭取經費，挹注校務發展；行政人員更為了評鑑忙得不可開交，必須天天加班整理歷年的資料，甚至還要老師支援行政事務，反而犧牲了教學，根本就是本末倒置。

再者，評鑑制度已淪為評鑑年各校的軍備競賽，校務百家爭錢，往往一家歡樂百家愁；更諷刺的是，部分學校就算被檢討，後續仍然礙於經費問題無法改善，評鑑制度淪為形式。

校務評鑑固然對學校有督促功能，但辦學優良的學校，根本不需要再透過評鑑肯定，倒不如節省下時間人力，發展各校特色項目，尤其目前面臨少子化的困境，如何集中資源發展教學特色，讓老師以及行政人員花更多心力在孩子上，這才是正途。

(中國時報)