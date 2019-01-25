村長事務費扣3年 150萬一次領
新竹縣北埔鄉水磜村長林辰隆和外坪村長楊文國，2人自2016年起連續3年均未領取村長事務補助費，新任鄉長莊明增上任後，將在29日起的北埔鄉民代表會臨時會中提墊付案，若提案順利通過，楊文國及林辰隆可望一次領回約150萬的事務補助費，楊文國開心的說，屆時要慶祝一下。
北埔鄉共有9個村，不過在前鄉長姜良明任內，僅有林辰隆、楊文國未領取村長事務補助費，共計長達3年時間。莊明增表示，由於當時未給付的事務補助費已入庫，因此將以墊付的方式，在29日起一連3天的代表臨時會中提案，期望能獲代表會同意。
姜良明從2016年起，對外坪、水磜兩村4.5萬元的村長事務補助費，提列4.2萬元須檢據核銷的村辦公費，剩下3000元才是不須檢附單據核銷的費用，此項規定與鄉內其餘7村明顯不同。
新竹縣政府民政處曾介入協調，簽請姜良明循例核撥各村村長事務補助費每月4.5萬，由村長具領核銷，不過姜良明卻仍堅持己見，楊文國、林辰隆提起行政訴訟自力救濟，姜良明也為此事遭監察院彈劾，及被公務人員懲戒委員會判決申誡。
楊文國說，墊付案仍須代表會通過，不過他已感到和林辰隆這對「難兄難弟」終於「出運啦」，若屆時真順利，能領到過去3年未領取的事務費，也將請一票好友們用餐，慶祝一下。
(中國時報)
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