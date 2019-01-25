盧秀燕與陳鴻 提前圍爐說菜
台中市長盧秀燕24日邀知名美食家陳鴻與台中觀光公協會代表提前圍爐；與台中3家大飯店主廚以趣味方式「說菜」，介紹9道採用大量在地食材的圍爐年菜。盧秀燕說，台中美食非吃不可、花博非遊不可、伴手禮非買不可、飯店民宿非住不可，歡迎大家來台中過好年。
春節是闔家團圓圍爐的日子，盧秀燕指出，迎接9天春節人潮，台中擁有舒適氣候，可安排谷關溫泉、大坑步道健行、海線高美溼地等景點觀光；市區文化觀光景點更不勝枚舉，行程安排動靜皆宜，歡迎全國各地民眾來台中「走春」。
盧秀燕與陳鴻圍爐「說菜」，透過直播與線上粉絲互動，展現「媽媽市長」親切溫暖特質。盧秀燕說，來台中觀光旅遊有4個不可，包括美食非吃不可等，尤其美食是認識一個城市的起點，能連結人與城市的美好關係，也是吸引觀光客的主因之一。
陳鴻表示，他的外婆家在台中舊城區，台中除太陽餅、三明治也是很棒的特產。過年走春，一定也要來台中花博逛一逛；不論是新城區、舊城區都值得大家體驗慢活旅遊。25日他將到大雅傳統市場，尋找在地的特色食材與庶民小吃美味。
觀旅局長林筱淇說，陳鴻有亞洲美食天王稱號，也曾擔任交通部觀光局美食大使；以陳鴻吃遍大江南北的經驗，仍念念不忘台中的美好，透過陳鴻的專業，向國人推薦台中的最棒的美食與獨具特色的景點。
(中國時報)
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