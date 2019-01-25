虎尾軍營 地方喊話軍民共享

2019年01月25日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

國防部擬在雲林原虎尾空軍部分基地闢設工兵訓練營，地方認為該區已成黃金區，希望規畫軍民共享園地，例如軍用活動兼民間會展中心，立委蘇治芬24日邀國防部官員商討，虎尾科技大學也願意合作發展無人機投入重大救災，軍方表示會研究，也樂觀其成。

上百公頃的虎尾空軍基地解編後，先後開發為高鐵特定區、農博生態園區、虎科大與台大分校等，帶動周邊地價飆升，新建案紛起，住宅區每坪15萬元上下，成為虎尾黃金地段，國防部將斥資25億元在52公頃保留地闢建工兵訓練基地，預計明年動工。

虎尾鎮代表會副主席陳樹泉、代表林武正、李政峰、李素娥、王彥量、雲林縣議員顏旭懋等，為虎尾發展齊反對，認為該區已成精華地，全為軍營很可惜，應融入在地精神及元素，成親民的軍民共享天地。

蘇治芬偕國防部多位軍官與居民踏勘，軍備局工營處長張大偉少將說明，預計開發為設有駐兵、訓練、休閒及眷屬照顧的工兵大營區，俾益雲嘉地區機動救災工作。

虎科大副教授戴守谷表示，該校無人機研發成果全國數一數二，軍、學合作成立救災無人機隊，朝科技工兵示範基地方向發展，可地盡其利。台灣農業經理人協會理事長謝萬來建議，營區大型館舍可設計為多元用途，兼具國軍活動空間與武器、農機等會展中心。

蘇治芬提議，軍民共生共構，讓雲林能有大型展館，未來館舍設計也應跳脫保守窠臼。張大偉強調會審慎研究以符地方需求，樂見軍民共享資源。

(中國時報)