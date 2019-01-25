虎尾軍營 地方喊話軍民共享
國防部擬在雲林原虎尾空軍部分基地闢設工兵訓練營，地方認為該區已成黃金區，希望規畫軍民共享園地，例如軍用活動兼民間會展中心，立委蘇治芬24日邀國防部官員商討，虎尾科技大學也願意合作發展無人機投入重大救災，軍方表示會研究，也樂觀其成。
上百公頃的虎尾空軍基地解編後，先後開發為高鐵特定區、農博生態園區、虎科大與台大分校等，帶動周邊地價飆升，新建案紛起，住宅區每坪15萬元上下，成為虎尾黃金地段，國防部將斥資25億元在52公頃保留地闢建工兵訓練基地，預計明年動工。
虎尾鎮代表會副主席陳樹泉、代表林武正、李政峰、李素娥、王彥量、雲林縣議員顏旭懋等，為虎尾發展齊反對，認為該區已成精華地，全為軍營很可惜，應融入在地精神及元素，成親民的軍民共享天地。
蘇治芬偕國防部多位軍官與居民踏勘，軍備局工營處長張大偉少將說明，預計開發為設有駐兵、訓練、休閒及眷屬照顧的工兵大營區，俾益雲嘉地區機動救災工作。
虎科大副教授戴守谷表示，該校無人機研發成果全國數一數二，軍、學合作成立救災無人機隊，朝科技工兵示範基地方向發展，可地盡其利。台灣農業經理人協會理事長謝萬來建議，營區大型館舍可設計為多元用途，兼具國軍活動空間與武器、農機等會展中心。
蘇治芬提議，軍民共生共構，讓雲林能有大型展館，未來館舍設計也應跳脫保守窠臼。張大偉強調會審慎研究以符地方需求，樂見軍民共享資源。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。