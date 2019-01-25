百步蛇遇上雙豬 屏東彩稻有看頭
為期1個月的2019屏東熱帶農業博覽會，將於29日熱鬧開園，每年吸引眾人目光的彩繪稻田，搭配生肖豬年主題，種出雙豬提燈及百步蛇等圖騰，加上27個特色主題區，希望藉由台灣燈會在屏東的磁吸效應，帶進破紀錄人潮。
此次熱博彩稻圖騰邀請魯凱族畫家杜寒菘跨刀設計，以雙豬提燈樣貌，搭配魯凱族人最敬重的百步蛇及野百合花，展現獨特原民風格；首次亮相的熱博吉祥物「楊寶」，登上彩稻觀景台，正式宣告結合創新農業技術，且融合藝術與教育功能的熱博園區即將登場。
屏東縣長潘孟安表示，熱博復辦4年，每年春節期間都吸引許多民眾造訪，遊客屢創新高，去年更高達182萬人次，甚至成為旅行社行程安排的熱門景點，加上國道3號屏東交流道通車後，交通更加便利，今年可望讓入園人數再創新高。
潘孟安說，今年熱博不僅展現熱帶地區的水果、花卉及農作，並透過科技，將傳統水稻種植以藝術畫布的方式呈現，搭配園區規畫不同主題的花海、瓜果長廊、蘭花館及休閒農業區等，非常適合親子同遊。
屏縣府農業處長黃國榮透露，受到今年暖冬氣候影響，熱博農作生長狀況以往年更好，地景藝術爭奇鬥豔、瓜棚果實纍纍，百花盛開模樣，可提供闔家旅遊，更是網美拍照打卡的好去處。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。