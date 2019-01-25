再生家具年終特賣 鬥陣來挖寶
台北市再生家具歲末年終特賣會27日登場，特別推出用世大運選手村報廢的床板木料，改製成穿鞋椅、書架、板凳及床頭椅拍賣，還有限量世大運床組專區，選手村木床定價每張999元。
準備過新年，內湖再生家具展示場27日上午9時至下午5時，將舉辦歲末年終特賣會，北市環保局邀請市民共襄盛舉，參與年度拍賣盛會，購物滿額將贈送杯墊、手機架、樟木筆筒等限量環保手工藝品好禮。
環保局資循科長周貝倫表示，此次特賣會特別利用世大運選手村報廢的床板木料，經師傅巧手修復後，製成穿鞋椅、書架、板凳及床頭椅，精美實用的選手村木床每張定價更只要999元。
她說，活動現場設置各項資源回收宣導攤位，包括限量早鳥優惠禮、發送限量再生土及土壤改良劑、華信愛心二手物義賣、腳踏車健檢。另有2場教學活動，以回收匾額DIY改造書架與手機架及回收家具修復，當天每場次開放20個名額供民眾報名參加，有興趣的民眾要把握一展身手機會。
最受關注的限量早鳥優惠專區，周貝倫指出，有桌邊櫃、腳踏車、書櫃、置物架等50樣物件，想搶便宜的民眾，可在拍賣會正式開賣前，直接以定價399元購買，無需競價，此外，更有低於市價3折的特賣品專區，價錢介於50元至200元，保證讓民眾有買到賺到的感覺。
環保局提醒，內湖再生家具展示場二樓原定25日的例行拍賣活動取消，改與27日特賣會一起舉行。
(中國時報)
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