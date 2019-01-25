揮毫迎春 鄭文燦自豪第一名
桃園區公所24日舉辦「2019揮毫迎新春，豬歲喜盈門」活動，市長鄭文燦細數大樹林東門溪整治、綠捷、鐵路地下化等政績，未來會有很大改變，而新竹縣北埔鄉公所24日舉辦新春揮毫活動，今年邀請鄉內公、私立幼兒園學童約200名，齊聚在百年古蹟慈天宮前，大手、小手同揮毫，筆墨與古蹟相互映襯，增添文化氣息。
鄭文燦與5位書法家，共同開筆題寫「春來多如意，諸事都稱心」十個字，表達對市民的祝福與對市政建設的期許，鄭揮毫寫下如意的「意」字，完成後一度在台上俏皮吐舌，鄭文燦會後笑言，自己國中時代開始學寫書法，楷書學很久、也寫了很久，還曾拿下書法比賽全縣第一名，現在好久都沒寫了，字都歪七扭八，「以前寫得更好！」
鄭文燦說，往年都在桃園區公所迎春，今年剛好是綠色捷運跟鐵路地下化啟動，大樹林地區會有很大的改變跟發展，所以特別移師到大樹林區。
北埔鄉長莊明增表示，春節前夕揮毫活動均是定期活動，不過過往場地都在地方文化館、廣場等，今年特別以慈天宮為場地，由於慈天宮為在地信仰中心，很有在地特色，也希望能凝聚民眾共識，未來其他活動也期望以慈天宮為中心。
(中國時報)
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