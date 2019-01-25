蔥田裡的餐桌 廚藝交流賺到割稻飯
台中豐原盛產俗稱「日本大蔥」的東京蔥，因個頭粗壯，耐煮又具甜度，於農曆年前後上市，許多日本料理餐廳搶用。豐原區農會今年契作6公頃，24日在大甲溪畔舉辦「蔥田裡的餐桌」廚藝交流活動，邀請名廚到產地切磋大蔥料理，蔥農也開心賺到一頓高檔「割稻飯」！
「來來來，現採現吃！」熱情農民反手從土裡拔出又白又胖的蔥白，輕折一段請廚師試吃。「嗯！真的很甜，後勁蔥辣十足。」TAIKO太鼓主廚陳國欽誇讚現採大蔥口感細緻清甜，無論煮湯、燉肉、快炒或火烤都很適合。
農民隨意拔幾株大蔥，赤沐和洋爐端燒主廚陳信航斜切蔥白、蔥綠，用來烹調和牛壽喜燒，陳國欽端出「辛口奶油風味」大蔥桂丁雞，爵色法義西廚品牌總監謝一新則示範大蔥漁師奶油義大利麵。
謝一新表示，日本大蔥的蔥綠較為辛辣，可與乾辣椒，煸製成蔥油，蔥白可烤、可炒，蔥綠與蔥白之間部位口感最嫩，常用於涼拌菜。以前店裡從日本空運進口大蔥，去年首度採用豐原出產的日本大蔥，品質及新鮮度皆獲顧客肯定，今年預計採購100公斤。
豐原區農會表示，當地種植日本大蔥已有40年歷史，過去農民都是送拍賣市場，價格大起大落，近年農會輔導農民打出「豐原大蔥」品牌，配合契作保價收購，並透過網購，從產地新鮮直送，讓消費者想吃好蔥不必跑到日本。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。