孩子安置 卻掉入另個地獄

2019年01月25日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市一名8歲男童因父親管教過當，去年3月被強制安置寄養家庭，卻遭同為寄養的12歲楊姓少年多次猥褻性侵，家長24日出面指控當時負責的社工怠墯、說謊，家長事後被矇在鼓裡，痛批社會局安置一再出事，市議員林燕祝抨擊，社會局安置接二連三出問題，應該檢討，社會局強調會積極檢討改善。

林燕祝近日連接針對社會局兒虐案缺失親上火線，繼19日爆料1名受虐兒經社會局安置，卻疑似遭政府安排的保母虐待，住進加護病房，24日再陪同一名遭安置的兒童家長控訴社會局安置措施有漏洞。

男童父親24日斥責社會局在安置過程欺瞞家屬，社工當初強制帶走小孩就未告知家長，更以公文稱母親喪失能力照顧，在安置72小時後需再強制安置3個月，造成小孩被性侵的悲劇，孩子至今仍有心理陰影。

男童父親表示，他的家暴案件經檢察官審理，發現是合理管教，並非侵權，去年5月23日已判不起訴，但他直到5月底才見到被帶走好幾個月的小孩第一面，孩子見到他立刻哭出來。

林燕祝表示，被安置的孩子應該受到保護，社會局安置卻讓孩子掉入地獄，安置制度接二連三出問題。

社會局表示，社工從安置家庭與輔導老師雙方面都有接獲通報，並無延誤處理或刻意不通知，但社工處理兒保案件，總夾在護童與家長間左右為難，易與家長產生對立，未來會對孩童安置後狀況再作檢討，訂出完善規則。

(中國時報)