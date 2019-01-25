中山工商拚當電競搖籃
世界電競錦標賽IESF去年在高雄舉辦，宣告高雄晉升電競城市的決心，中山工商看準電競產業鏈商機，與正修科大、超競公司合作，斥資600萬打造電競運動培訓中心，24日揭牌，校方企盼後發先至，打造孕育電競周邊人才的搖籃。
不少學校紛紛發展電競科系，中山工商起步雖然較慢，但電競運動培訓中心一口氣斥資600萬，配置高規格電競設備，包括專業賽況轉播系統，具體而微模擬整個電競賽事相關軟硬體，並引進業界師資，展現決心。
校長林昭億坦言，過去部分家長誤以為電競就是玩電動，校方為此花了不少時間溝通，電競培訓中心成立後，家長看到專業設備才了解電競領域潛力無窮，事實上，去年全球電競產業產值高達1100多億美元，有40多國將電競列為正式運動項目。
中山工商電競運動培訓中心昨日正式剪綵，校方已網羅的5名「英雄聯盟」好手與正修科大電競隊伍PK，現場還有學生擔任主播，完整呈現電競賽事轉播過程，培訓中心未來除了是上課地點，也會供社團使用，培育符合潮流所需的電競好手。
(中國時報)
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