台9丁化學槽車翻覆 駕駛拋飛亡
台9丁（舊蘇花公路）15.9公里處，24日上午發生大型槽車翻覆事故，一輛裝滿氫氧化鈉化學物質的槽車翻覆路旁，蔡姓駕駛員被拋出車外不幸當場死亡，宜蘭縣政府消防局、環保局分別緊急調派人員前往處理、止漏，此起事故也一度讓舊蘇花公路雙向封閉，禁止通行，在公路總局及警方等單位人員協助下逐漸恢復正常行駛。
警方表示，出事的化學槽車隸屬桃園市金泰洋運輸公司，由61歲的蔡姓男子駕駛，在行經舊蘇花公路台9丁線約16公里處時，不知何因自撞山壁，車頭嚴重變形，蔡姓駕駛更因猛烈的撞擊，瞬時從車內拋飛出車外當場重傷死亡，載運的氫氧化鈉也因車體破裂洩漏。
宜蘭縣政府環保局長周錫福表示，這次出事的槽車載運的氫氧化鈉屬液態鹼，具有發熱及腐蝕性等特性，傷害性不算非常大，事故後立即派員前往協助處理，也要求出事的廠商將溢流出的液鹼儘速清理乾淨，因此並沒有流入附近的河川，將受影響的範圍降至最低。
這起事故也讓舊蘇花公路交通嚴重受到影響，蘇花改交管中心也緊急封閉舊蘇花公路「蘇澳至東澳段」進行管制，加快救災工作進行，在眾人努力下，舊蘇花公路也順利恢復正常通行。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。