台9丁化學槽車翻覆 駕駛拋飛亡

2019年01月25日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

台9丁（舊蘇花公路）15.9公里處，24日上午發生大型槽車翻覆事故，一輛裝滿氫氧化鈉化學物質的槽車翻覆路旁，蔡姓駕駛員被拋出車外不幸當場死亡，宜蘭縣政府消防局、環保局分別緊急調派人員前往處理、止漏，此起事故也一度讓舊蘇花公路雙向封閉，禁止通行，在公路總局及警方等單位人員協助下逐漸恢復正常行駛。

警方表示，出事的化學槽車隸屬桃園市金泰洋運輸公司，由61歲的蔡姓男子駕駛，在行經舊蘇花公路台9丁線約16公里處時，不知何因自撞山壁，車頭嚴重變形，蔡姓駕駛更因猛烈的撞擊，瞬時從車內拋飛出車外當場重傷死亡，載運的氫氧化鈉也因車體破裂洩漏。

宜蘭縣政府環保局長周錫福表示，這次出事的槽車載運的氫氧化鈉屬液態鹼，具有發熱及腐蝕性等特性，傷害性不算非常大，事故後立即派員前往協助處理，也要求出事的廠商將溢流出的液鹼儘速清理乾淨，因此並沒有流入附近的河川，將受影響的範圍降至最低。

這起事故也讓舊蘇花公路交通嚴重受到影響，蘇花改交管中心也緊急封閉舊蘇花公路「蘇澳至東澳段」進行管制，加快救災工作進行，在眾人努力下，舊蘇花公路也順利恢復正常通行。

(中國時報)