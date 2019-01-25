員林年貨大街 消費還能抽大獎
來員林過好年！員林市第一市場年貨大街熱鬧登場，即日起至除夕當天，方便婆婆媽媽們一次買齊年節所需；除夕當天至初三到光明街消費，還有機會抽到電視、腳踏車等大獎。員林市長游振雄邀請所有鄉親到員林來行春、幸福過好年。
第一市場裡，攤商將佛跳牆、烏魚子、干貝、雞鴨魚肉等各式生鮮與熟食擺出來，不論年菜用料、南北乾貨、生鮮蔬果、糕點粿類、糖果零嘴、年節拜拜用品、伴手禮等過年必備商品應有盡有，游振雄與代表會主席賴東位也充當起一日店長，賣力介紹攬客，氣氛超熱絡。
游振雄說，今年新春期間特別與光明街商家合作，並設置服務台，民眾凡消費滿300元就可累積1點，向可服務台兌換1張摸彩券，初三晚間8點將會在晚會活動主舞台進行抽獎，歡迎返鄉遊子與外地遊客，新春到員林行春，逛街、吃美食，搭火車、騎鐵馬，感受雙鐵輕旅行。
(中國時報)
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