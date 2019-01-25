澤蘭米變身零嘴 最佳伴手禮

2019年01月25日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

西拉雅部落發展促進會今年申請多元就業方案過關，將進用東山吉貝耍部落裡3位長期失業婦女，傳承文化技藝，共同為部落經濟發展努力，並利用部落品牌無毒米「澤蘭米」，開發周邊加工產品，製作爆米香、爆爆米2種健康零嘴，也和澤蘭米搭配推出年節禮盒，供民眾選購。

東山吉貝耍部落以保存西拉雅傳統文化聞名，定期舉辦的夜祭已成為國家重要民俗活動，每年吸引關心文史保存人士及遊客前往部落「朝聖」，部落近年來也熱衷友善農業，栽種不使用化肥、農藥的稻米，並以信仰植物澤蘭為名，5年前推出無毒米「澤蘭米」。

隨著市場自然農法產品增加，澤蘭米銷售情形不如剛推出時理想，恰好今年西拉雅部落發展促進會申請多元就業方案，打算運用在地資源發展社區產業，團隊集思廣益，決定利用澤蘭米開發周邊產品，並在西拉雅風管處協助下，找來專業製作爆米香的老師，指導社區媽媽操作機器、煮糖調配米香等。

趁年節將至，也設計「澤蘭米組合禮盒」，內容物有1公斤無毒澤蘭米、爆爆米1罐及5包爆米香，試賣價250元，民眾可向吉貝耍部落學堂或臉書粉絲專頁「澤蘭米」查詢訂購。

(中國時報)