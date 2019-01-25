老四川青少棒 陳金鋒開球
2019第6屆港都「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽24至28日開賽，32支勁旅捉對廝殺，冠軍隊伍可獲10萬元。「台灣巨砲」陳金鋒受邀開球，對近期最熱的「味全龍」復活消息也樂見其成，他希望台灣有更多職棒隊參與。
成立於2003年的「老四川巴蜀麻辣燙」現全台有13間分店，創辦人梁朝辰雖非運動員出身，但推展運動不遺餘力，UBA、SBL等籃球賽都有球員球衣或籃架可看到老四川LOGO，難能可貴的是，還連6年舉辦全國青少年棒球賽。
「老四川盃」全國青少年棒球錦標賽開辦前3屆設定24隊參加，但因為賽事強度年年增加，屢屢吸引球迷朋友關注，全國各縣市勁旅報名愈來愈踴躍，主辦單位為不想讓小球員失望，自第4屆起將參賽隊數擴大至32隊。
「台灣巨砲」陳金峰近期代言老四川新推出拌麵，還以他的名言「練球與做人道理十分相似，就是真誠，每一秒都得付出最真實的自己，因為你騙不了自己」做宣傳。24日開球儀式由他揮棒，高雄市議員蔡金晏投球。
(中國時報)
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