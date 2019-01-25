門諾水壓義肢 輪網選手獲新生
輪椅網球選手王偉軒2歲時因罕見疾病「羊膜帶症候群」大腿以下截肢，花蓮門諾醫院引進國內首創的水壓取膜機，利用水的包覆特性為他製作完全貼合殘肢的義肢套筒，較過去以石膏塑形的義肢舒服、省力，幫助他實現30年來和父親一起散步的夢想。在學校擔任舍監的王偉軒，雙腳和《汪洋中的一條船》作者鄭豐喜一樣，大腿以下發育不全截肢，3歲起就學穿義肢，雖然行動不便，但澆不熄他熱愛運動的心，除了游泳、輪椅網球是他的最愛，靠著自己努力不懈，出征國內外的輪網賽事屢屢獲佳績。
偶然機會中，王偉軒得知門諾醫院引進新儀器，協助身障者透過義肢輔助重啟人生夢想，經過了兩個多月來的取模、調整與練習，上周完成行走，王偉軒說，腳踩在水壓機器裡，感覺像百萬隻手為他加壓塑形，義肢套筒完全包覆貼住殘肢，宛如身體的一部分。
王偉軒表示，以前走用「蹬」的方式走路，走沒20公尺就腰酸背痛，還很容易不慎滑倒，義肢費用約12萬元，希望以後能普及、便宜幫助更多弱勢，有了腳他有好多地方都想去，還可以跟父親輕鬆到公園散步，走500公尺才需休息一下，這個簡單的夢想他已經期盼了30年。
(中國時報)
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