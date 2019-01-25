被譏不爽開槍 警8小時破案

2019年01月25日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣頭份市蟠桃公園23日晚間發生槍擊案，28歲徐姓男子遭人開槍射殺，送醫搶救不治，經警方徹夜追查，30歲林姓男子疑因車禍後行動不便，屢遭徐男譏笑種下殺機，案發後8小時火速破案，將持槍射殺徐男的林男策動到案，並依殺人及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送苗栗檢察署偵辦PP，院方裁定羈押禁見。

頭份警分局調查，徐男有毒品和公危前科、林男無前科，2人認識多年，林男疑因車禍後行動不便，屢遭徐男譏笑，因而心生不滿且積怨已深，23日2人酒後又於臉書互嗆「來輸贏呀」，相約晚間6點多到在蟠桃公園談判。

警方表示，徐男找來鄒姓和王姓友人陪同赴約，一行人先抵達蟠桃公園，徐獨自持西瓜刀到戶外與林男談判，林男向警方供稱，獨自到場後擔心再遭徐男欺負，因此返家取出私藏多年的改造手槍再次赴約，當下見徐欲持刀砍殺自己，便立即對空鳴1槍後，再朝徐男肩膀、腹部連開2槍，隨後在友人接應下逃逸，並將犯案手槍藏於高速公路下草叢。

徐男遭槍擊後血流不止，他的2位友人聞聲到場後，發現徐男已倒臥血泊，送醫急救不治。警方經調閱監視器徹夜追查，鎖定四處藏匿的林男後，於24日凌晨3點半策動林男投案。警方隨後至中山高速公路旁尋獲林男做案槍枝，問訊後依殺人及槍炮彈藥刀械條例罪嫌將林男移送苗栗地檢署偵辦。

(中國時報)