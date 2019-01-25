南投藝壇5大老 影片立傳傳真情
南投縣藝術創作風氣興盛，得力於藝壇大老的指導傳承，文化局為李轂摩等5位曾獲得「玉山美術貢獻獎」的資深藝術家，以拍攝影片方式立傳，彰顯他們對藝文界的奉獻，也讓眾人了解大師創作的理念與風範。
南投縣文化局長林榮森表示，首部拍攝的南投縣資深藝術家影音紀錄片，以李轂摩、王輝煌、黃義永、柯耀東、寧可等5位最早榮獲玉山美術貢獻獎的藝術家為主角；5位大師都肯定縣府文化局的創新作為，透過影像保存藝術創作的歷程，並表示將持續創作不輟。
縣府祕書長洪瑞智，感謝5位資深藝術家對南投縣藝術傳承的付出，也希望透過影像記錄藝術家的創作理念，和參與藝文發展的過程，讓大家了解南投美術發展現代史，讓美術教育深耕、傳承。洪瑞智指出，南投縣是兼具觀光及藝術的文化大縣，藝文風氣興盛，造就無數的藝術人才，就是有許多藝術家當推手，積極投入成立美術學會等團體，共同推動藝術扎根的工作，奠定藝術發展的基礎。
(中國時報)
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