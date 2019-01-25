上緊發條 嘉縣豬瘟防疫演練
因應非洲豬瘟疫情兵臨城下，嘉義縣政府24日在永慶高中對面空地舉行非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，縣長翁章梁全程參與並表示，全民應落實防疫，縣府針對疫情爆發進行跨部會演習，若真的爆發疫情，能熟練處理，但仍希望演習「只是白忙一場」。
此次演習共動員相關單位及軍警人員共52名，宣示防堵非洲豬瘟疫情決心，嘉義縣家畜疾病防治所演練腳本為在朴子溪發現棄置豬隻屍體，包含斃死豬通報處置、來源場追溯、採樣送檢、屍體處理、防疫消毒、廚餘去化處理等各項SOP流程，並邀請嘉義大學學者及台糖公司、獸醫師公會等相關人員到場觀摩，學者並於演習後講評，提供防疫參考。
演習結束後，嘉義大學獸醫系副教授羅登源講評演習相當精確、到位，模擬解剖時也有注意屍體血水處理，非常仔細，另外，他也提醒豬農要小心飼料添加物，避免染上病毒。
(中國時報)
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