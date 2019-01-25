市府企業人民 韓思考走出三贏
前高雄縣長楊秋興23日臉書發文，針對義大國賠案，建議假扣押前市長陳菊等人財產；韓國瑜昨天表示，會再思考其他的路，盼市府、企業、人民三贏，若企業、市府衝突，最後恐怕無法讓人民過好日子，「台北大巨蛋就是很好的例子」。
楊秋興臉針對義大世界開發案被前市府卡關8年所衍生的國賠訴訟，建議韓市府假扣押陳菊、吳宏謀、楊明州等人財產，韓國瑜昨表示，最理想的模式是市府、企業跟人民三贏，企業界希望賺錢、市府希望服務與執行公權力，人民則希望過好日子。
他說，過去有些官司、糾紛與衝突，會再思考能否重新理順、發展三贏的關係。如果因為企業家與市府發生衝突，訴諸公堂，最後造成經濟無法發展，台北大巨蛋就是前車之鑒，其實是市府、企業、人民三者皆輸。
他強調，未來高雄希望企業、政府、人民都能夠得到各自想要的，從這個模式回頭來看，會重新檢視過去市府與義聯集團的官司，是否有其他路可以走。
媒體續問氣爆案市府有否考慮停止上訴？韓國瑜回答，他已經講了答案，要大家去思考，有沒有第三條路。
韓國瑜昨日清晨到鳳農市場發紅包，有人4點多就到場排隊，興奮與韓國瑜合照。他說，市府特製的小紅包非常可愛，準備20萬個已不夠，還要再趕工加製。
(中國時報)
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