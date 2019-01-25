花監春節懇親 受刑人淚崩

2019年01月25日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

農曆春節將至，花蓮監獄一連三天為300名收容人舉辦春節懇親會，讓平時只能隔著玻璃和親人講話的受刑人格外雀躍，有女囚緊握母親的手，不斷拭淚；因賣毒入監無法見母親最後一面的阿宏，看到80歲的老父親堅持前來探視，發誓出獄後絕不回頭。

「進來後，才知道只有家人會關心你。」在花蓮監獄服刑3年的阿宏（化名）與妻子共同販賣安非他命，被判7年6月徒刑，雖然和妻子同監服刑，因為表現良好，獲選擔任雜役，才得以獲每個月和妻子見面一次「福利」，一解相思之苦。

42歲的阿宏懊悔去年母親因病驟逝，他人卻在獄中，來不及出去見媽媽最後一面，「才被關一次，媽媽就不見了！」今年只剩由老父親一個人開車南下探望，有廚師執照的阿宏說，體悟到生命短暫，年底若能獲假釋要賣烤鴨養家，好好珍惜與父親相處時光。

同樣因販毒入獄的美髮師小林（44歲），目前已服刑近8年，8歲的孩子與阿嬤前來監獄看爸爸，現在每天幫5名收容人剪髮維持手感的小林，相當後悔無法陪孩子成長，目前未婚妻在外經營美髮店，出獄後要好好幫助妻子，努力賺錢回饋家人。

典獄長葛煌明說，花蓮監獄目前共收容1776人，每年透過三節懇親讓受刑人與家屬近距離接觸，以親情力量來善誘收容人走向正途，只要有心向善，家人永遠會以溫暖的雙臂擁抱著自己，期待他們重新站起來，將來順利復歸社會。

(中國時報)