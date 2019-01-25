花監春節懇親 受刑人淚崩
農曆春節將至，花蓮監獄一連三天為300名收容人舉辦春節懇親會，讓平時只能隔著玻璃和親人講話的受刑人格外雀躍，有女囚緊握母親的手，不斷拭淚；因賣毒入監無法見母親最後一面的阿宏，看到80歲的老父親堅持前來探視，發誓出獄後絕不回頭。
「進來後，才知道只有家人會關心你。」在花蓮監獄服刑3年的阿宏（化名）與妻子共同販賣安非他命，被判7年6月徒刑，雖然和妻子同監服刑，因為表現良好，獲選擔任雜役，才得以獲每個月和妻子見面一次「福利」，一解相思之苦。
42歲的阿宏懊悔去年母親因病驟逝，他人卻在獄中，來不及出去見媽媽最後一面，「才被關一次，媽媽就不見了！」今年只剩由老父親一個人開車南下探望，有廚師執照的阿宏說，體悟到生命短暫，年底若能獲假釋要賣烤鴨養家，好好珍惜與父親相處時光。
同樣因販毒入獄的美髮師小林（44歲），目前已服刑近8年，8歲的孩子與阿嬤前來監獄看爸爸，現在每天幫5名收容人剪髮維持手感的小林，相當後悔無法陪孩子成長，目前未婚妻在外經營美髮店，出獄後要好好幫助妻子，努力賺錢回饋家人。
典獄長葛煌明說，花蓮監獄目前共收容1776人，每年透過三節懇親讓受刑人與家屬近距離接觸，以親情力量來善誘收容人走向正途，只要有心向善，家人永遠會以溫暖的雙臂擁抱著自己，期待他們重新站起來，將來順利復歸社會。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。