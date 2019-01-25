全球最薄透鏡 頭髮的1／100

2019年01月25日 04:11 中國時報 邱立雅／竹市報導

清華大學光電所助理教授劉昌樺與美國華盛頓大學研究團隊合作，研發出全球最薄介電質超平面透鏡，厚度比紙還薄，還可像貼紙一般撕下轉貼。此項研究成果登上了國際頂尖期刊Nano Letters，讓外媒爭相報導，不過劉昌樺笑說，這次研究起因是一次意外的錯誤。

傳統透鏡由厚厚的玻璃鏡片構成，需要經過打磨、拋光等昂貴製作過程，厚度往往達數個毫米。劉昌樺表示，近2、3年來奈米技術和奈米光學精進，開啟了人工平面透鏡「介電質超平面透鏡」的研究領域，並可達到跟傳統透鏡一樣好的效果，但因為構成透鏡的微細柱子高度至少得是直徑的5倍以上，又高又細的柱子很容易倒塌。

劉昌樺採用創新的光學設計方法，成功降低這些柱子的高度至奈米等級，柱高只要達直徑2倍即可。柱子變矮了，更方便製作、更穩固，製作出的透鏡也更加輕薄。以此方式製作出的鏡頭，直徑只有頭髮的1/100；厚度僅190奈米，比1/50000公分還要薄，創下世界上最薄介電質平面透鏡的紀錄。

劉昌樺笑說，在某一次實驗中，因誤設數值，但透鏡仍可有效聚光、成像，一開始他們還沒發現出錯，直到回頭檢視，才大驚「為何這樣也行？」開啟了新的研究方向。

外媒形容劉昌樺的研究成果是「超超薄的平面鏡頭」、「光學鏡頭從3D變2D」、「永別了，立體玻璃鏡頭」。劉昌樺說，未來透鏡輕薄化，不只改變手機及相機鏡頭、放大鏡、近視眼鏡、太陽眼鏡等，更可讓由許多鏡頭組合而成的儀器微型化，如以目鏡、物鏡、反光鏡組合而成的顯微鏡，未來甚至能打造鑽進人體血管的微型醫療機器人，「小小的光學元件改變，也可能帶動醫療領域的重大革命。」

(中國時報)