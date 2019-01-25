全球最薄透鏡 頭髮的1／100
中國時報
邱立雅／竹市報導
清華大學光電所助理教授劉昌樺與美國華盛頓大學研究團隊合作，研發出全球最薄介電質超平面透鏡，厚度比紙還薄，還可像貼紙一般撕下轉貼。此項研究成果登上了國際頂尖期刊Nano Letters，讓外媒爭相報導，不過劉昌樺笑說，這次研究起因是一次意外的錯誤。
傳統透鏡由厚厚的玻璃鏡片構成，需要經過打磨、拋光等昂貴製作過程，厚度往往達數個毫米。劉昌樺表示，近2、3年來奈米技術和奈米光學精進，開啟了人工平面透鏡「介電質超平面透鏡」的研究領域，並可達到跟傳統透鏡一樣好的效果，但因為構成透鏡的微細柱子高度至少得是直徑的5倍以上，又高又細的柱子很容易倒塌。
劉昌樺採用創新的光學設計方法，成功降低這些柱子的高度至奈米等級，柱高只要達直徑2倍即可。柱子變矮了，更方便製作、更穩固，製作出的透鏡也更加輕薄。以此方式製作出的鏡頭，直徑只有頭髮的1/100；厚度僅190奈米，比1/50000公分還要薄，創下世界上最薄介電質平面透鏡的紀錄。
劉昌樺笑說，在某一次實驗中，因誤設數值，但透鏡仍可有效聚光、成像，一開始他們還沒發現出錯，直到回頭檢視，才大驚「為何這樣也行？」開啟了新的研究方向。
外媒形容劉昌樺的研究成果是「超超薄的平面鏡頭」、「光學鏡頭從3D變2D」、「永別了，立體玻璃鏡頭」。劉昌樺說，未來透鏡輕薄化，不只改變手機及相機鏡頭、放大鏡、近視眼鏡、太陽眼鏡等，更可讓由許多鏡頭組合而成的儀器微型化，如以目鏡、物鏡、反光鏡組合而成的顯微鏡，未來甚至能打造鑽進人體血管的微型醫療機器人，「小小的光學元件改變，也可能帶動醫療領域的重大革命。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。