產業熱 彰濱等8工業區幾已飽和
二林精密機械園區二階環評沒過關，彰濱工業區掀起租售熱潮，彰化縣工業土地是否到了發展的瓶頸？彰化縣建設處盤點，8個工業區土地幾乎飽和；規畫中的頂番婆水五金產業園區，前瞻計畫補助7000萬元已核定，還得分期進行新訂都市計畫、可行性評估。
二林精密機械園區推動10年，二階環評被打回票，精密機械相關產業憤怒「台灣經濟是不是要被玩掉」;環團則說，二林中科有廠商進駐了嗎？還要一直開發。
到底工業土地要規畫多少？產業投資現況為何？建設處表示，環委指彰濱工業土地還很多，但查證工業局，可售地僅鹿港西一區16公頃，崙尾西一區10公頃，而近3月預登記廠商租購3公頃多、崙尾金屬表面處理專區54公頃，目前第1期4.3公頃，近2個月預登記6家租購約1.8公頃，幾近飽和。
建設處工業科長林其南表示，境內8大工業區，芳苑、田中、福興、埤頭、全興、彰濱、社頭織襪及北斗工業區，除彰濱工業區、社頭織襪園區為開發中，其餘均完成且無租售土地，共525公頃餘，工廠登記512家。
建設處指出，境內計有6261家未登記，所需工業用地超過1000公頃。二林精密機械園區占地352公頃，已填投資意願書廠商330家，投資金額約800億元。
(中國時報)
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