宛如積木堆疊 南美館周日開幕
「多來美術館走動，能長命百歲！」本周日將盛大開幕的台南市立美術館2館，由日本建築大師 帛Z設計，尚未開幕，獨特造型已引起市民討論，宛如積木堆疊的建築意象，內外多達53座樓梯，是全台樓梯最多的美術館，被館方趣稱「欣賞藝術兼健身」，樓梯交錯形成半戶外開放空間，希望民眾親近美術館。
南美館2館從2016年底開始施工，原定去年底開幕，因工程延後，延到27日開幕，當日傍晚6點至9點開放民眾入內參觀，由於這項工程是前行政院長賴清德任台南市長第一件推動的文化建設，周日開幕當天，賴清德也將出席見證。
館長潘襎指出，2館共計16個展間，開幕展「台灣禮讚」持續至5月21日，僅開放8展間，展出156位存世台灣藝術家作品，呈現台灣美術歷史脈絡。常設館「藝術家專室」固定展出館內收藏本土藝術家沈哲哉、郭柏川、許武雄和陳澄波作品。此外，館內也設有兒童藝術中心、工作坊，期許成為美術教育推廣基地。
潘襎表示，南美館1館去年10月中旬開幕後，回響熱烈，截至去年12月底已經破10萬人次參觀。目前2館還在加緊趕工琢磨工程細節處，他坦言，「1天當2天用」希望能在27日當天以最完美姿態呈現市民眼前。他說，南美館去年興建屢遇大雨考驗，雖致工程延後，但已戮力如期完工。
隨著美術館1、2館陸續問世，可望成為台南新春觀光熱點，館方指出，農曆春節除夕至初二休館，平日從早上9點營運到下午5點，周五、周六營運到晚上9點，周三館休，目前票價研議中，5月中旬前入館都免費。
(中國時報)
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