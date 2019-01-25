高雄大學設衍生社企 推雨林咖啡

2019年01月25日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

國立高雄大學體現「大學社會責任」，與印尼「菩提心曼荼羅基金會」攜手合推出友善雨林「咖啡」及「棕櫚（樹）糖」，既照顧Padang Sidempuan（巴東石林潘）當地小農生計，也改善濫伐雨林情況，達到生態永續發展，日前舉行品牌標誌暨包裝設計評審會，由工藝與創意設計學系鄧政涵等學生團隊勝出，預計將於上半年正式上架。

高雄大學校長王學亮強調，未來校方將成立「衍生社會企業」，引入咖啡、棕櫚糖等產品加以設計包裝與販售，所得利潤將做為印尼學生就讀高大獎助學金。

尤努斯中心、藝創系助理教授黃裕宸帶領學生組隊參與提案，結果由藝創系鄧政涵、許恩琳等學生組成的團隊脫穎而出，以當地特色花種「阿諾爾特大花草結合熱情太陽等元素設計品牌Logo，咖啡採小包裝設計三角粽造型，棕櫚糖則以長形錐狀造型包裝，此外積木造型外盒也增添趣味。

(中國時報)