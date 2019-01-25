花蓮年貨大街 30日熱鬧開賣

2019年01月25日 04:11 中國時報 范振和 、 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮年貨大街今年邀集100個攤商，讓民眾「一次買足」。（張祈攝）

「洄瀾賀新春－花蓮年貨大街展售活動」30日起一連五天在花蓮市福町路（重慶路口）熱鬧開賣，嚴選花蓮在地農特展品，提供民眾年貨、伴手禮一次買足，今年邀請以翻唱「愛江山更愛美人」爆紅的吳蕚洋擔任代言人，在活動開幕當天將發表最新翻唱曲目。

為了滿足鄉親採購年貨的需求，花蓮年貨大街今年邀集100個攤商，提供優質攤商規畫伴手禮區、年貨區、農產品區共計三大特色，農產漁獲統統有，標榜讓民眾以經濟實惠的價格「一次買足」。

徐榛蔚煮麵發紅包

展售活動自本月30日至2月3日，下午6時至晚間10時，活動首日將提前於下午4時開賣，並於6時舉行開幕典禮，由縣長徐榛蔚與美侖大飯店主廚一通下廚烹調「素來福氣」麵線，並發放限量「好運連連紅包」，預祝鄉親好運連年，「諸」事皆旺。

開幕當天也將邀請以「愛江山更愛美人」歌曲成名的吳蕚洋先生擔任花蓮農業推廣大使，現場調製蜂蜜檸檬招待鄉親，原音重現「愛江山更愛美人」歌曲，也將在現場發表下一首可能爆紅的翻唱歌曲。

消費兌換扭蛋硬幣

買年貨可以做公益還可抽大獎，液晶電視天天送！農業處長羅文龍指出，現場消費滿250元就可兌換當天「扭蛋A好康」硬幣1枚、活動摸彩券1張，扭蛋好禮包括現金折價1500元、現金折價卷100元、時令蔬菜、小提燈、縣府宣導月曆等；活動摸彩卷則天天抽出開運福袋及42型液晶電視，活動最後一天還加碼411L五門變頻冰箱、55型液晶電視及10人份電子鍋等大獎。另外，捐贈2019年1至2月發票5張，即可獲得紀念禮品，發票也將全數捐助給公益團體。

(中國時報)