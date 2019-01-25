緊急應變演練 防汐止塞爆重演
汐止區月初發生公車拋錨交通堵塞引發民怨，交通局24日在三重疏洪一路舉辦交通敏感地區緊急應變演習，模擬台一高架道路發生大型車輛事故雙向車道封閉，臨時成立的指揮中心調度消防局、警察局、環保局等單位，演練排除事故、資訊傳遞，未來將列為交通事故處理依據準則。
月初事故 侯促檢討改善
新北市交通局長兼道安會報執行祕書鍾鳴時表示，1月3日在汐止發生一起公車拋錨，隨後導致的二次事故，造成汐止通往台北出現連鎖大塞車，事後檢討原因在於大型車輛因輪胎鎖死無法拖吊，維修人員只能花2小時在現場搶修，再加上二次事故，肇事駕駛堅持等候警方到場，未現場標示照相後先行排除，導致大塞車。
鍾鳴時提及，現在網路及社群媒體發達，車禍引發塞車後，網友在社群網路發布未經證實的訊息，不到2小時網傳發生10多起車禍及處理不當等資訊，造成政府公信力受創，市長侯友宜認為2起簡單的交通事故，卻因處理時序及資訊通報有誤引發民眾不便，因此強力要求檢討改進。
緊急狀況 首重資訊傳達
交通局24日會同警察局、消防局、環保局、養護工程處等單位，在三重疏洪一路舉辦交通事故緊急應變演練，模擬台1高架泰山段往台北市方向發生公車漏油拋錨，因輪胎煞車鎖死占據車道，漏油漫延對向車道引發貨車打滑、駕駛受傷，雙向車道嚴重回堵。
市府緊急成立臨時指揮中心，統一指揮聯繫派遣交警管制車流、救護車救傷、支援大型拖吊車吊離公車、環保局及消防局水車沖洗現場，在30分鐘內完成排除，並迅速向外發布訊息，讓交通恢復順暢。
鍾鳴時強調，有緊急狀況發生時，首重公眾資訊傳達，現場第一線處理人員應正確、及時回報指揮中心，避免引發外界誤解。
(中國時報)
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