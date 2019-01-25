苗縣代燒垃圾 最多160公噸
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
新竹縣長楊文科日前指出，苗栗縣自3月起願意幫忙多燒40公噸垃圾，解決竹東垃圾掩埋場的堆置問題，不過苗栗縣環保局長陳華盛24日表示，與新竹縣協議仍處於行政程序階段，無論多燒幾公噸皆須符合縣焚化爐規定的負荷值，目前的契約到2月28日到期，預計3月1日簽訂新契約。
仍處行政程序階段
環保局指出，苗栗縣日產265噸垃圾，自2014年起幫忙外縣市燒垃圾，目前與新竹、南投皆有簽訂契約，平常歲修時也會與桃竹苗連線，做垃圾焚化的調度。
前日新竹縣拋出3月起苗栗縣將代燒40公噸垃圾消息，目前仍處於行政程序階段。
環保局表示，位於竹南鎮海口里縣焚化廠，除焚化縣內日產公噸數垃圾，亦會與外縣市簽訂契約，幫忙焚燒垃圾，依規定每公噸收取2000元處理費用，目前除幫忙新竹縣代燒60噸垃圾，亦與南投縣簽訂契約代燒。
3月1日簽訂新契約
陳華盛表示，無論幫外縣市多燒幾公噸，代燒總公噸不得超過負荷值160公噸，若再幫忙新竹縣多燒40公噸，勢必壓縮南投縣限額，1年1簽的契約於2月28日到期，目前仍在洽談中，預計3月1日簽訂新契約。
(中國時報)
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