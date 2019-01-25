敬老卡獨厚特定車隊 小黃抗議

2019年01月25日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

中華大車隊、台中衛星及大都會等計程車隊，因質疑市府獨厚特定的車隊可以刷敬老愛心卡獲得補助，24日發動前往府會園道聚集抗議，要求市府應一視同仁。市府交通局強調，目前研擬擴大計程車業者參與及調整補貼可行方案，希更符合公平正義原則。

在地車隊提供叫車專線

中華大車隊等計程車業者，昨發動近百輛計程車聚集在府會園道抗議！不滿目前敬老愛心卡只有特定車隊可使用，要求即刻起禁止讓特定車隊刷老人卡。他們為配合市府老人搭計程車可刷敬老愛心卡的德政，台中市在地車隊將準備0800免費叫車專線，供65歲以上長輩叫車。

業者不滿說，交通局承辦人允諾要協調卻無下文，畢竟1000元刷卡金都是台中市民辛苦納稅錢，每個市民都有權利和義務監督這些金額流向，要求市府於28日前給業者一個合理交代；否則29日將發動大規模抗爭行動。

交通局表示，只要合法計程車車隊、合作社及公（工）會，與交通局完成契約簽訂，並經驗證及裝置完成車上刷卡機後，即可由該局同意提供敬老愛心卡補助搭計程車服務；為使補貼方式更符合公平正義，正積極評估調整方案，希望擴大計程車業者參與。

敬老卡轉借查獲將停權

交通局強調，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，違反者經查獲，持卡人將被停權；冒用的票證資料，交通局也會請司機配合提供處理。民眾或計程車業者若發有違法情形，歡迎將具體事證，包括司機隊編號、姓名、車號、發生日期等，送至交通局查處。

(中國時報)