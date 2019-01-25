高麗菜種苗預警 須誘因鼓勵
高麗菜近2年生產過剩導致價格崩跌，農糧署24日邀集種苗業者在雲林分署開會，希望預警系統能夠在業者播種下苗時就展開，因涉及商業機密以及統計人力問題，種苗業者希望有更大的誘因，讓大小業者都願意配合，預警也才能更精準、有意義。
農糧署副署長蘇茂祥指出，過去的預警系統相當成功，去年9月從種苗數量推估種植面積預警11月會發生產量過剩情形，結果確實發生，農民的意見是，預警時間太遲，來不及取消菜苗。
涉商業機密 抓緊時間點
蘇茂祥說，育苗業者從灑種育苗長成出售約30天，業者才把銷售菜苗數量通報農糧署，亦即農民在播種30天後得知預警，他們希望育苗業者在播種時就能夠掌握數量，提早啟動預警，邀集種苗業者探討可不可行，商談如何使預警系統更精進。
蘇廟祥表示，高麗菜總共有40多家育苗場，農糧署是一旬一旬（10天）發佈，如果農民預知種苗銷售過多了，減量種也可以。
業者盼轉型升級資訊化
台灣蔬菜育苗協會理事謝希文表示，如果從播種就開始申報，一定會增加工作量，但也不能因此漲價，希望政府讓有配合登記制度的育苗場有一些獎勵措施，讓育苗場想要轉型升級到資訊化，對農政單位掌握訊息也比較明確。
謝希文坦言，不少育苗場認為播種量是商業機密，他認為需要誘因鼓勵，例如媒合每一棵菜苗的獎勵多少，如此一來不管大小業者都會願意在保密條件下公布，種苗業者也希望農民種菜可以賺錢，他們賣原料的才可永續經營。
(中國時報)
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