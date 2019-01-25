興達3、4號機 屏東鄉親盯除役
今年元旦至今，屏東PM2.5破百天數超過15天，屏東環保聯盟與南部反空汙大聯盟密切關注將於2月4日到期的興達燃煤廠3、4號機，並於24日下午拜會屏東縣長潘孟安，希望他能代表屏東人勇於捍衛幸福空氣，縣府釋出善意，承諾將函文台電，表達希望燃煤廠如期除役的態度。
屏東空汙 頭號戰犯
屏東環盟前理事長洪輝祥指出，興達燃煤廠已運作超過30年、是台灣最老燃煤機組，燃燒生煤產生的PM2.5，占高屏空汙45％，可說是屏東空汙的頭號戰犯。
屏東地區並無重工業，卻飽受空氣汙染之苦，不僅嚴重影響屏東縣民健康及發展觀光與農業的基礎，更動搖人民幸福根本，因此洪輝祥認為，興達燃煤廠3、4號機到期，在關鍵時刻屏東人應該讓最老、最毒的燃煤機組除役，並希望縣府表態支持。
屏東縣府 送大紅包
洪輝祥及環團成員與潘孟安經過半小時討論後，他開心坦言，這是與公單位最愉快的一次會談，不僅獲得縣府將發文台電表達期望興達燃煤廠如期除役態度，並承諾與環保團體分競合擊、一同對抗空汙，洪認為這是縣民在農曆年前收到最有價值的「大紅包」。
屏縣府發言人黃建嘉事後也指出，屏東位處國境之南，隨著東北季風從中南部各城市隨風帶來的汙染，遇到大武山便會造成沉降效應，滲透到山腳下的潮州，就一直蓄積無法散去，對於生產在外縣市、汙染卻要屏東人承擔，縣長與縣民態度一樣，對此無法認同。
(中國時報)
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