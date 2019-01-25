噶瑪蘭國寶級祭師 潘烏吉辭世

2019年01月25日 04:11 中國時報 黃子明 /台北報導 /台北報導

噶瑪蘭族國寶級祭師再凋零一人！花蓮新社94歲最高齡祭師Ibay（潘烏吉）24日在睡夢中安詳離世。她從14歲被選中擔任巫師，迄今已長達80年，目前新社部落雖然尚有5名女巫師，但年紀最小也已經70歲，若無年輕新血接棒，噶瑪蘭祭儀文化傳承將面臨斷層壓力。

潘烏吉獲選女巫，肇因於10歲一場病，時好時壞持續4年而無法治癒，14歲時，家人帶她到阿美族巫師處做除病祭（Pavavui）後痊癒，因次被認為就是要擔任巫師的人選，經3年學習女巫儀式，到了17歲經二度除病祭而可以看見靈絲，18歲正式擔任祭師開始為人治病。

對於現在沒有年輕女巫傳承問題，潘烏吉曾深表憂心，據花蓮縣噶瑪蘭族發展協會理事長、慈濟大學助理教授潘朝成表示，潘烏吉雖曾想訓練年輕女巫接棒，但因「看不到靈」無法如願，這也是阿嬤生前最大遺憾。

潘烏吉同時也是該族特有香蕉絲工藝資深藝師，去世前仍在新社香蕉絲工坊傳承編織技藝，且她耳聰目明，連高難度的香蕉絲接線等工作都能勝任，目前工坊中幾位中生代藝師，都得到她傾囊相授，身體硬朗的她每天跳舞，還愛跟年輕人開玩笑，是大家的開心果，因此頗得族人歡迎敬重。

2018年Discovery頻道製作《台灣部落寶藏2》專輯，潘烏吉在節目中也現身介紹香蕉絲編織工藝，讓更多人認識噶瑪蘭文化，在台北舉行記者會時，阿嬤還親身現場示範香蕉絲編織，老練的身手令現場來賓大為嘆服，如今這些都隨著潘烏吉離世而留在眾人記憶中。

(中國時報)