第4次豬瘟防疫演習 侯親視察

2019年01月25日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市政府慎重面對非洲豬瘟防疫，日前已舉辦3次防疫演習，24日市長侯友宜親自前往板橋區華江碼頭視察第4次演練，叮囑各單位務必上緊發條、全力備戰，將非洲豬瘟阻絕於境外，不論機場港口的稽查、走私查緝甚至電商平台的查察，都必須積極防範因應。

演習現場模擬養豬場內發生疑似非洲豬瘟時處置作為，並調查追蹤病豬去向，追查到肉品市場進行防疫處置，警車、垃圾車、消毒車、消防車及密閉車到場實際參與，並出動大型機具開挖現場土地，屍體焚燒後掩埋，各項防疫程序及動作到位，情境逼真。

演習也邀請新北市獸醫公會、養豬協會、肉品市場及29區公所到場，藉以熟悉防疫作業。

侯友宜表示，非洲豬瘟防疫是他上任以來最重要的課題，絕對要審慎以待，除實地走訪養豬戶與肉品市場外，災害應變中心也舉辦多次演習，包括從豬體病變的判斷、通報管制移動的措施、撲殺掩埋的處置、肉品市場的追蹤到最後輔導機制的運作，透過全面演練，讓所有作戰夥伴清楚了解防範工作，即時因應處理。

年關將近，因應大量台商及學生返台，侯友宜強調，過年期間災害應變中心照常開設，同時加強查緝肉品夾帶及走私情形，並主動訪查市場是否有違法的大陸豬肉製品，全力防堵非洲豬瘟。

侯友宜也呼籲市民要建立完整的防疫觀念，絕對不能夾帶大陸豬肉製品入境，希望大家共同努力防疫，避免非洲豬瘟對本土豬農造成傷害，維持未來肉品市場銷貨的穩定。

(中國時報)