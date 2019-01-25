燈節裝置 如銀河探險樂園
中國時報
邱立雅／竹市報導
市政府幸福廣場最近出現了一顆超大漂浮地球，晚間微微發亮之中帶有銀河浩瀚美感，吸引許多市民路過驚呼「好美」，紛紛打卡自拍。其實這是「2019新竹過好年」的藝術裝置，新竹市政府25日起將以「探索」為主題，在護城河與東門圓環沿線規畫藝術燈節，要讓竹市變身為「銀河探險樂園」。
「好美喔！」超大漂浮地球吸引民眾目光，不少民眾特地前來拍照打卡，跟漂浮地球自拍「互動照」。市府指出，這顆漂浮大球是英國藝術家路克·傑朗姆的作品「蓋亞」，蓋亞意思即為地球，該裝置大小約為真實地球的1/180萬，印有NASA授權的地球表面圖像，如果觀眾在距離這件作品211公尺處觀賞，就等於太空人站在月球表面觀看地球。
策展人杜昭賢表示，這次燈節主題是探索，以科技讓作品與民眾產生互動，盼新竹市的大人小孩快樂過好年。專案經理葉書維表示，「蓋亞」是一個氣球裝置，考量到新竹風大的自然特性，因此路克的團隊選在有遮蔽幸福廣場呈現，不僅安全，同時幸福廣場也能呼應了本次燈節探索幸福的主軸。
「今年新竹的過年很太空！」林智堅表示，藝術應該在生活之中，希望新竹市的孩子可以感受到藝術為這座城市帶來的改變，這座「蓋亞」從每一個角度都展現不同的風貌。林智堅同時示範了幾個拍照姿勢，創意拍出撐住、接住地球的借位拍法，拍出「逆天」長腿。
(中國時報)
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